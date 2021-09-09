Рост экономики еврозоны может превысить уровень, который был до пандемии коронавируса. Это может произойти до конца текущего года.

Об этом заявила глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в ходе пресс-конференции 9 сентября.

— Фаза отскока в процессе восстановления экономики еврозоны все больше усиливается. Более 70% взрослых европейцев полностью прошли вакцинацию, экономика в целом вновь открылась, что позволяет потребителям увеличивать расходы, а компаниям — наращивать производство”, — заявила Лагард.

Она добавила, что несмотря на рост общего иммунитета к Covid-19, который делает последствия пандемии менее разрушительными, распространение нового штамма коронавируса Дельта может затормозить полное открытие экономики еврозоны.

Также глава ЕЦБ заявила, что финансовые условия для компаний, домохозяйств и государственного сектора остаются благоприятными с момента последней оценки ситуации в июне.

— Благоприятные финансовые условия необходимы для продолжения восстановления экономики и компенсации отрицательного воздействия пандемии на инфляцию, — отметила глава ЕЦБ.

Напомним, ранее еврокомиссар по вопросам экономики сообщил, что активная вакцинация от коронавируса и свобода передвижения благодаря Covid-сертификатам позволили существенно улучшить прогноз экономического развития Евросоюза.

В июле он сказал, что экономика ЕС восстанавливается быстрее, чем ожидалось.