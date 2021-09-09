Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир
Максим Зайченко |

Экономика еврозоны уже в этом году может превысить допандемийный уровень — глава ЕЦБ

Экономика Украины

Рост экономики еврозоны может превысить уровень, который был до пандемии коронавируса. Это может произойти до  конца текущего года.

Об этом заявила глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в ходе пресс-конференции 9 сентября.

— Фаза отскока в процессе восстановления экономики еврозоны все больше усиливается. Более 70% взрослых европейцев полностью прошли вакцинацию, экономика в целом вновь открылась, что позволяет потребителям увеличивать расходы, а компаниям — наращивать производство”, — заявила Лагард.

Она добавила, что несмотря на рост общего иммунитета к Covid-19, который делает последствия пандемии менее разрушительными, распространение нового штамма коронавируса Дельта может затормозить полное открытие экономики еврозоны.

Также глава ЕЦБ заявила, что финансовые условия для компаний, домохозяйств и государственного сектора остаются благоприятными с момента последней оценки ситуации в июне.

— Благоприятные финансовые условия необходимы для продолжения восстановления экономики и компенсации отрицательного воздействия пандемии на инфляцию, — отметила глава ЕЦБ.

Напомним, ранее еврокомиссар по вопросам экономики сообщил, что активная вакцинация от коронавируса и свобода передвижения благодаря Covid-сертификатам позволили существенно улучшить прогноз экономического развития Евросоюза.

В июле он сказал, что экономика ЕС восстанавливается быстрее, чем ожидалось.

Читайте
Украинская экономика продолжает восстанавливаться после коронакризиса - Шмыгаль

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Depositphotos

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка