Активна вакцинація від коронавірусу та свобода пересування завдяки COVID-сертифікатам дозволили істотно поліпшити прогноз економічного розвитку Європейського Союзу. Економіка ЄС відновлюється швидше, ніж очікувалося.

Про це єврокомісар з питань економіки Паоло Джентілоні заявив на прес-конференції в Брюсселі.

– Європейська економіка, як очікується, буде відновлюватися швидше, ніж це передбачалося раніше. Події першого кварталу перевищили очікування, а поліпшення ситуації у сфері охорони здоров’я і швидке пом’якшення карантинних обмежень мали значний вплив на результати другого кварталу, – повідомив він.

Єврокомісар заявив, що економіка Євросоюзу та єврозони зросте на 4,8% цьогоріч та на 4,5% – в наступному році. Це вище показників весняного прогнозу на 0,6% для ЄС і на 0,5% для єврозони. За його даними, реальний ВВП повернеться до докризових показників вже в четвертому кварталі 2021 року.

Водночас, за оцінкою Єврокомісії, досі зберігаються ризики, такі як поширення нових штамів коронавірусу.

Наступний прогноз розвитку економіки ЄС оприлюднять в листопаді цього року.