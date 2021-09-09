Зростання економіки єврозони може перевищити рівень, який був до пандемії коронавірусу. Це може статися до кінця поточного року.

Про це заявила глава Європейського центрального банку (ЄЦБ) Крістін Лагард під час прес-конференції 9 вересня.

– Фаза відскоку в процесі відновлення економіки єврозони все більше посилюється. Понад 70% дорослих європейців повністю пройшли вакцинацію, економіка в цілому знову відкрилася, що дозволяє споживачам збільшувати витрати, а компаніям – нарощувати виробництво “, – заявила Лагард.

Вона додала, що попри зростання загального імунітету до Covid-19, який робить наслідки пандемії менш руйнівними, поширення нового штаму коронавірусу Дельта може загальмувати повне відкриття економіки єврозони.

Також глава ЄЦБ заявила, що фінансові умови для компаній, домогосподарств і державного сектору залишаються сприятливими з моменту останньої оцінки ситуації в червні.

– Сприятливі фінансові умови необхідні для продовження відновлення економіки та компенсації негативного впливу пандемії на інфляцію, – зазначила глава ЄЦБ.

Нагадаємо, раніше єврокомісар з питань економіки повідомив, що активна вакцинація від коронавірусу і свобода пересування завдяки Covid-сертифікатам дозволили істотно поліпшити прогноз економічного розвитку Євросоюзу.

У липні він сказав, що економіка ЄС відновлюється швидше, ніж очікувалося.