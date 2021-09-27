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Факты / Мир
Людмила Богданова |

Мужчина из толпы бросил яйцом в Макрона — видео

Эммануаль Макрон

У президента Франции Эммануэля Макрона бросили яйцо из толпы во время рабочей поездки. Инцидент произошел в городе Леон.

Глава государства в тот момент прогуливался на Международной выставке общественного питания и гостеприимства. Местные СМИ обнародовали видео, как в Макрона бросили яйцом. Нападающий воскликнул фразу “Да здравствует революция”.

Яйцо попало президенту Франции в плечо, однако не разбилось. Силовики сразу задержали злоумышленника. Сейчас мотивы его поступка выясняют правоохранители.

Эммануэль Макрон попросил привести нападающего к нему.

— Если он хочет мне что-то сказать, пусть придет.

В Макрона не впервые кинули яйцом. В 2017 году яйцо попало ему в голову и разбилось. Инцидент произошел на аграрном мероприятии. Тогда Эммануэль Макрона был только кандидатом в президенты.

В этом году в начале июня Макрону дал пощечину мужчина в городе Дром. Президент направлялся к людям и, вероятно, хотел пожать руку гражданину, а тот дал ему пощечину.

Макрона сразу забрала охрана, а злоумышленника задержали. За покушение на главу государства 28-летнего Дамьена Тареля приговорили к четырем месяцам лишения свободы.

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Источник: Le Figaro

Фото: Dreamstime

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