У президента Франции Эммануэля Макрона бросили яйцо из толпы во время рабочей поездки. Инцидент произошел в городе Леон.

Глава государства в тот момент прогуливался на Международной выставке общественного питания и гостеприимства. Местные СМИ обнародовали видео, как в Макрона бросили яйцом. Нападающий воскликнул фразу “Да здравствует революция”.

Яйцо попало президенту Франции в плечо, однако не разбилось. Силовики сразу задержали злоумышленника. Сейчас мотивы его поступка выясняют правоохранители.

Эммануэль Макрон попросил привести нападающего к нему.

— Если он хочет мне что-то сказать, пусть придет.

Au #sirha2021, @EmmanuelMacron victime d’un jet d’oeuf. Le projectile a rebondi sur l’épaule du Président de la République. Le jeune homme a été interpellé par le service d’ordre — IMAGES LYONMAG pic.twitter.com/n10POB2MEn — Lyon Mag (@lyonmag) September 27, 2021

В Макрона не впервые кинули яйцом. В 2017 году яйцо попало ему в голову и разбилось. Инцидент произошел на аграрном мероприятии. Тогда Эммануэль Макрона был только кандидатом в президенты.

В этом году в начале июня Макрону дал пощечину мужчина в городе Дром. Президент направлялся к людям и, вероятно, хотел пожать руку гражданину, а тот дал ему пощечину.

Макрона сразу забрала охрана, а злоумышленника задержали. За покушение на главу государства 28-летнего Дамьена Тареля приговорили к четырем месяцам лишения свободы.