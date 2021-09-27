Чоловік з натовпу кинув яйцем у Макрона – відео

У президента Франції Еммануеля Макрона кинули яйце з натовпу під час робочої поїздки. Інцидент стався у місті Леон.

Глава держави у той момент прогулювався на Міжнародній виставці громадського харчування та гостинності. Місцеві ЗМІ оприлюднили відео, як у Макрона кинули яйцем. Нападник вигукнув фразу “Хай живе революція”.

Яйце влучило президенту Франції у плече, однак не розбилося. Силовики одразу затримали зловмисника. Наразі мотиви його вчинку з’ясовують правоохоронці.

Еммануель Макрон попросив привести нападника до нього.

– Якщо він має мені щось сказати, нехай прийде.

Au #sirha2021, @EmmanuelMacron victime d’un jet d’oeuf. Le projectile a rebondi sur l’épaule du Président de la République. Le jeune homme a été interpellé par le service d’ordre – IMAGES LYONMAG pic.twitter.com/n10POB2MEn — Lyon Mag (@lyonmag) September 27, 2021

У Макрона не вперше кинули яйцем. У 2017 році яйце потрапило йому в голову та розбилося. Інцидент стався на аграрному заході. Тоді Еммануель Макрон був лише кандидатом у президенти.

Цього року на початку червня Макрону дав ляпаса чоловік у місті Дром. Президент прямував до людей і, ймовірно, хотів потиснути руку громадянину, а той дав йому ляпаса.

Макрона одразу забрала охорона, а зловмисника затримали. За замах на главу держави 28-річного Дам’єна Тареля засудили до чотирьох місяців позбавлення волі.