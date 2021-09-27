Чоловік з натовпу кинув яйцем у Макрона – відео

У президента Франції Еммануеля Макрона кинули яйце з натовпу під час робочої поїздки. Інцидент стався у місті Леон.
Глава держави у той момент прогулювався на Міжнародній виставці громадського харчування та гостинності. Місцеві ЗМІ оприлюднили відео, як у Макрона кинули яйцем. Нападник вигукнув фразу “Хай живе революція”.
Яйце влучило президенту Франції у плече, однак не розбилося. Силовики одразу затримали зловмисника. Наразі мотиви його вчинку з’ясовують правоохоронці.
Еммануель Макрон попросив привести нападника до нього.
– Якщо він має мені щось сказати, нехай прийде.
Au #sirha2021, @EmmanuelMacron victime d’un jet d’oeuf. Le projectile a rebondi sur l’épaule du Président de la République. Le jeune homme a été interpellé par le service d’ordre – IMAGES LYONMAG pic.twitter.com/n10POB2MEn
— Lyon Mag (@lyonmag) September 27, 2021
У Макрона не вперше кинули яйцем. У 2017 році яйце потрапило йому в голову та розбилося. Інцидент стався на аграрному заході. Тоді Еммануель Макрон був лише кандидатом у президенти.
Цього року на початку червня Макрону дав ляпаса чоловік у місті Дром. Президент прямував до людей і, ймовірно, хотів потиснути руку громадянину, а той дав йому ляпаса.
Макрона одразу забрала охорона, а зловмисника затримали. За замах на главу держави 28-річного Дам’єна Тареля засудили до чотирьох місяців позбавлення волі.