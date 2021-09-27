В Бундестаг Германии впервые избралась женщина-трансгендер Тесса Гансерер. Она представляет партию Зеленых.

По предварительным результатам голосования, в своем избирательном округе в Баварии она получила 23,6% голосов.

Если Гансерер не получит прямой мандат, она в любом случае попадет в парламент по списку партии.

Отметим, в 2018 году она во второй раз прошла в региональный парламент под именем Маркус Гансерер.

В начале 2019 года она сообщила, что стала трансгендером. С тех пор ее зовут Тесса Гансерер.

В Бундестаге Гансерер собирается выступать на защиту климата, а также бороться за права сексуальных меньшинств.

Напомним, по результатам подсчета голосов на всех 299 округах, выборы в Бундестаг, которые состоялись 26 сентября, выиграла Социал-демократическая партия (СДПГ).

Кандидаты в канцлеры Германии от СДПГ и ХДС/ХСС Олаф Шольц и Армин Лашет уже заявили, что планируют закончить переговоры о правящей коалиции в новом правительстве до Рождества.

Чего ожидать Украине от выборов в немецкий парламент — в материале Фактов ICTV.

Фото: Тесса Гансерер

Источник: Stuttgarter-Nachrichten