В Бундестаг Германии впервые избралась женщина-трансгендер Тесса Гансерер. Она представляет партию Зеленых.
По предварительным результатам голосования, в своем избирательном округе в Баварии она получила 23,6% голосов.
Если Гансерер не получит прямой мандат, она в любом случае попадет в парламент по списку партии.
Отметим, в 2018 году она во второй раз прошла в региональный парламент под именем Маркус Гансерер.
В начале 2019 года она сообщила, что стала трансгендером. С тех пор ее зовут Тесса Гансерер.
В Бундестаге Гансерер собирается выступать на защиту климата, а также бороться за права сексуальных меньшинств.
Напомним, по результатам подсчета голосов на всех 299 округах, выборы в Бундестаг, которые состоялись 26 сентября, выиграла Социал-демократическая партия (СДПГ).
Кандидаты в канцлеры Германии от СДПГ и ХДС/ХСС Олаф Шольц и Армин Лашет уже заявили, что планируют закончить переговоры о правящей коалиции в новом правительстве до Рождества.
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Фото: Тесса Гансерер
Источник: Stuttgarter-Nachrichten