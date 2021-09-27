У Бундестаг Німеччини вперше обралася жінка-трансгендер Тесса Гансерер. Вона представляє партію Зелених.

За попередніми результатами голосування, у своєму виборчому окрузі в Баварії вона отримала 23,6% голосів.

Якщо Гансерер не отримає прямий мандат, вона в будь-якому випадку потрапить в парламент за списком партії.

Зазначимо, у 2018 році вона вдруге потрапила в регіональний парламент під ім’ям Маркус Гансерер.

На початку 2019 року вона повідомила, що стала трансгендером. З того часу її звуть Тесса Гансерер.

У Бундестазі Гансерер має намір виступати на захист клімату, а також боротися за права сексуальних меншин.

Нагадаємо, за результатами підрахунку голосів на всіх 299 округах, вибори в Бундестаг, які відбулися 26 вересня, виграла Соціал-демократична партія (СДПН).

Кандидати в канцлери Німеччини від СДПН і ХДС / ХСС Олаф Шольц і Армін Лашет вже заявили, що планують закінчити переговори про керівну коаліцію в новому уряді до Різдва.

Чого очікувати Україні від виборів до німецького парламенту – в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Тесса Гансерер

Джерело: Stuttgarter-Nachrichten