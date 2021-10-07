В Беларуси силовики задержали около 140 человек за посты в социальных сетях о перестрелке в Минске. Силовики объяснили, что задержанные якобы прибегли к “травле, оскорблениям и унижениям”.

Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Беларуси.

Там заявили, что задержанные люди пытались “хайповать” на инциденте. Они якобы распространяли комментарии и видеоролики, которые “отличались своим цинизмом”.

Следственный комитет открыл уголовные дела по двум статьям Уголовного кодекса страны — за разжигание социальной розни и критику представителей власти. Задержанным грозит до 12 лет лишения свободы.

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