В Беларуси силовики задержали около 140 человек за посты в социальных сетях о перестрелке в Минске. Силовики объяснили, что задержанные якобы прибегли к “травле, оскорблениям и унижениям”.
Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Беларуси.
Там заявили, что задержанные люди пытались “хайповать” на инциденте. Они якобы распространяли комментарии и видеоролики, которые “отличались своим цинизмом”.
Следственный комитет открыл уголовные дела по двум статьям Уголовного кодекса страны — за разжигание социальной розни и критику представителей власти. Задержанным грозит до 12 лет лишения свободы.
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