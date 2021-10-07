У Білорусі силовики затримали близько 140 осіб за пости в соціальних мережах про стрільбу в Мінську. Силовики пояснили, що затримані нібито вдавалися до “цькування, образ і принижень”.

Про це повідомили в прес-службі Слідчого комітету Білорусі.

Там заявили, що затримані люди намагалися “хайпувати” на інциденті. Вони нібито поширювали коментарі та відеоролики, які “вирізнялися цинізмом”.

Слідчий комітет відкрив кримінальні справи за двома статтями Кримінального кодексу країни – за розпалювання соціальної ворожнечі та критику представників влади. Затриманим загрожує до 12 років позбавлення волі.

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