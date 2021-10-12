В Литве планируют ввести четырехдневную рабочую неделю, но не для всех граждан.

Сократить количество рабочих дней в неделе могут сотрудникам государственного и муниципального сектора, которые возвращаются к работе из отпуска по уходу за ребенком.

Соответствующее предложение подала спикер парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен. Она подчеркнула, что не считает такое решение дискриминацией представителей частного сектора.

По словам Виктории Чмилите-Нильсен, если решение будет принято, то оно будет тестовым вариантом. Впоследствии на четырехдневную рабочую неделю сможет постепенно перейти и частный сектор.

Спикер сейма Литвы предложит соответствующие поправки в Трудовой кодекс. Сокращенная рабочая неделя продолжительностью 32 ч для работника будет действовать, пока его ребенку не исполнится три года. В случае поддержки поправок четырехдневная рабочая неделя может начать действовать уже с января 2022 года.

В Литве нашлось много противников предложения, в частности из-за неравных условий для частного сектора. Премьер-министр Литвы Ингрид Шимоните считает, что четырехдневная рабочая неделя поможет гражданам совмещать семью и работу.

По ее мнению, благодаря инициативе люди быстрее будут возвращаться на работу из отпуска по уходу за ребенком.

На днях о четырехдневной рабочей недели заговорили в Бельгии. Правительство предлагает сократить количество дней, но не уменьшать количество часов и заработную плату.

График четырехдневной рабочей недели власти планируют разработать совместно с представителями промышленности и профсоюзов. Это может занять до 1,5 года.

Источник: Delfi