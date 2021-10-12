У Литві планують запровадити чотириденний робочий тиждень, але не для всіх громадян.

Скоротити кількість робочих днів у тижні можуть співробітникам державного та муніципального сектору, які повертаються до роботи з відпустки для догляду за дитиною.

Відповідну пропозицію подала спікер парламенту Литви Вікторія Чміліте-Нільсен. Вона наголосила, що не вважає таке рішення дискримінацією представників приватного сектору.

За словами Вікторії Чміліте-Нільсен, якщо рішення ухвалять, то воно буде тестовим варіантом. Згодом на чотириденний робочий тиждень зможе поступово перейти й приватний сектор.

Спікер сейму Литви має запропонувати відповідні поправки до Трудового кодексу. Скорочений робочий тиждень тривалістю 32 год для працівника діятиме, поки його дитині не виповниться три роки. У разі підтримки поправок чотириденний робочий тиждень може почати діяти уже з січня 2022 року.

У Литві знайшлося багато противників пропозиції, зокрема через нерівні умови для приватного сектору. Прем’єр-міністр Литви Інґріда Шимоніте вважає, що 4-денний робочий тиждень допоможе громадянам поєднувати сім’ю та роботу.

На її думку, завдяки ініціативі люди швидше повертатимуться на роботу з відпустки для догляду за дитиною.

Днями про чотириденний робочий тиждень заговорили у Бельгії. Уряд пропонує скоротити кількість днів, але не зменшувати кількість годин і заробітну плату.

Графік чотириденного робочого тижня влада планує розробити разом із представниками промисловості та профспілок. Це може зайняти до 1,5 року.

Джерело: Delfi