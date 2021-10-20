В Австралии будут выплачивать деньги жертвам насилия в отношениях

Власти Австралии будут выплачивать компенсации людям, пострадавшим от насилия в отношениях. Такую инициативу создали для того, чтобы граждане не боялись уйти от токсичных партеров.

Начиная с 19 октября австралийцы могут подать заявления на выплату 5 тыс. австралийских долларов, это около $3,7 тыс. или более 97 тыс. грн. Помощь предусматривает деньги наличными, а также прямые платежи.

Получить средства смогут представители всех статей, однако ожидается, что большую часть заявителей составят женщины. Согласно статистике, в Австралии одна женщина умирает каждые девять дней от руки мужчины.

Местные правозащитники поддерживают программу, но отмечают, что она не сможет решить коренных причин насилия в отношениях.

Исполнительный директор Викторианского женского фонда Мэри Крукс считает, что в стране необходимо принять меры для уменьшения гендерной дискриминации женщин. Ведь в Австралии мужчины являются главными в семье, также на них приходится большинство должностей в правительстве и бизнесе.

Согласно докладу Всемирного экономического форума о глобальном гендерный разрыв за 2021 год, Австралия занимает 50-е место в мире.

Как и во многих других странах, пандемия коронавируса привела к увеличению случаев насилия в семьях. Из-за ограничений многие женщины не могли разорвать отношения. Хотя сейчас карантинные мероприятия ослабляются, жертв насилия могут пугать высокие цены на аренду жилья.

Поэтому правительство рассчитывает, что финансовая поддержка придаст пострадавшим от насилия уверенности и поможет уйти от токсического партнера.

Читайте: Как распознать психологическое насилие дома — основные признаки