В Австралії виплачуватимуть гроші жертвам насилля у стосунках

Влада Австралії виплачуватиме компенсації людям, які постраждали від насилля у стосунках. Таку ініціативу створили для того, щоб громадяни не боялися піти від токсичних партерів.

Починаючи з 19 жовтня австралійці можуть подати звернення на виплату 5 тис. австралійських доларів, це близько $3,7 тис. або понад 97 тис. грн. Допомога передбачає гроші в готівці, а також прямі платежі.

Отримати кошти зможуть представники всіх статей, однак очікується, що більшу частину заявників становитимуть жінки. Згідно зі статистикою, в Австралії одна жінка помирає кожні дев’ять днів від руки чоловіка.

Місцеві правозахисники підтримують програму, але зауважують, що вона не зможе вирішити корінних причин насилля у стосунках.

Виконавчий директор Вікторіанського жіночого фонду Мері Крукс вважає, що в країні необхідно запровадити заходи для зменшення гендерної дискримінації жінок. Адже в Австралії чоловіки є головними у сім’ї, також на них припадає більшість посад в уряді та бізнесі.

Відповідно до доповіді Всесвітнього економічного форуму про глобальний гендерний розрив за 2021 рік, Австралія посідає 50-те місце у світі.

Як і в багатьох інших країнах, пандемія коронавірусу призвела до збільшення випадків насильства у сім’ях. Через обмеження багато жінок не могли розірвати стосунки. Хоча зараз карантинні заходи послаблюються, жертв насилля можуть лякати високі ціни на оренду житла.

Тому уряд розраховує, що фінансова підтримка додасть постраждалим від насилля впевненості та допоможе піти від токсичного партнера.

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