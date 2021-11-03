США продолжат работать над снижением рисков от Северного потока-2 — Блинкен

Соединенные Штаты Америки будут продолжать укреплять энергетическую безопасность Украины.

В этом заверил госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках конференции ООН по изменению климата в Глазго.

Он отметил, что это будут делать, в частности, за счет уменьшения рисков, связанных с газопроводом Северный поток-2.

– Секретарь Блинкен подтвердил непреклонную поддержку Соединенными Штатами суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины. Он отметил, что вместе с союзниками и партнерами США будут продолжать укреплять энергетическую безопасность Украины, в частности, путем уменьшения рисков, связанных с газопроводом Северный поток-2, — сообщили в Госдепе.

Накануне старший советник президента США по глобальной энергетической безопасности Амос Хохштейн заявил, что Джо Байден по-прежнему считает Северный поток-2 фактором нестабильности для Украины и Европы.

Амос Хохштейн подчеркнул, что в Вашингтоне не могли помешать достройке газопровода, а могли лишь отсрочить ее. Поэтому США решили сосредоточиться на уменьшении негативных последствий.

Источник: Госдепартамент США