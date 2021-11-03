США продовжать працювати над зниженням ризиків від Північного потоку-2 – Блінкен

Сполучені Штати Америки продовжуватимуть зміцнювати енергетичну безпеку України.

У цьому запевнив держсекретар США Ентоні Блінкен під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським в межах конференції ООН з питань зміни клімату у Глазго.

Він зазначив, що робитимуть це, зокрема, за рахунок зменшення ризиків, пов’язаних із газопроводом Північний потік-2.

– Секретар Блінкен підтвердив непохитну підтримку Сполученими Штатами суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України. Він зауважив, що разом із союзниками та партнерами США продовжуватимуть зміцнювати енергетичну безпеку України, зокрема шляхом зменшення ризиків, пов’язаних із газопроводом Північний потік-2, – повідомили у Держдепі.

Напередодні старший радник президента США з глобальної енергетичної безпеки Амос Гогштейн заявив, що Джо Байден досі вважає Північний потік-2 фактором нестабільності для України та Європи.

Амос Гогштейн наголосив, що у Вашингтоні не мали змоги завадити добудові газопроводу, а могли лише відтермінувати її. Через це США вирішили зосередитися на зменшенні негативних наслідків.

Джерело: Держдепартамент США