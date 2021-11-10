З 9 листопада українцям заборонили в’їзд до Бельгії. Бельгія виключила Україну з переліку країн, громадянам яких можна перетинати кордон з метою подорожі. Про це повідомило Посольство України у Королівстві Бельгія.

Тепер Україна перебуває у так званій червоній зоні. Українці зможуть потрапити до Бельгії лише за поважних причин, а також з метою транзиту.

Кому дозволений в’їзд до Бельгії:

особам, які мають громадянство цієї країни, їхнім партнерам, дітям або дітям партнера за умови проживання під одним дахом;

особам, які мають основне місце проживання у Бельгії, дітям або дітям партнера за умови проживання під одним дахом;

туристам, які здійснюють транзит;

особам, які подорожують через вагомі гуманітарні причини;

водіям вантажівок, морякам, льотчиками та іншому персоналу, який подорожує з метою роботи з відповідним сертифікатом, виданим роботодавцем.

Влада Бельгії може переглянути рішення, коли ситуація з захворюваністю на коронавірус поліпшиться.

Особам старше 12 років для перетину кордону Бельгії необхідно мати негативний результат ПЛР-тесту. Його потрібно зробити не більше як за 72 години до прибуття.

Європейський Союз 9 листопада виключив Україну з так званого зеленого списку у зв’язку з негативною епідемічною ситуацією.

Це означає запровадження обмежень на туристичні поїздки. Однак це лише рекомендація, а країни-члени ЄС можуть самостійно ухвалювати рішення, чи дозволяти в’їзд українцям.