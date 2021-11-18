G7 призвала Беларусь прекратить эксплуатацию нелегальных мигрантов

Министры иностранных дел Большой семерки и высокий представитель Европейского Союза осудили режим Александра Лукашенко за организацию незаконной миграции через границу Беларуси и призвали прекратить эксплуатацию нелегалов.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Великобритании.

– Эти бездушные действия ставят под угрозу жизни людей… Мы призываем режим немедленно прекратить свою агрессивную и эксплуататорскую кампанию, чтобы предотвратить дальнейшие смерти и страдания, – говорится в тексте сообщения.

В G7 также заявили о необходимости предоставить международным организациям немедленный и беспрепятственный доступ для доставки гуманитарной помощи нелегальным мигрантам.

Министры считают, что действия белорусского режима – это попытка отвлечь внимание от продолжающегося пренебрежения международным правом, основными свободами и правами человека, включая права собственного народа, внутри Беларуси.

– Мы приветствуем действия Европейского Союза, который тесно сотрудничает со странами происхождения и транзита, чтобы положить конец действиям режима Лукашенко. Мы продолжим работать вместе, чтобы привлечь к ответственности виновных и поддерживать гражданское общество и права человека в Беларуси, – резюмировали в Большой семерке.

Ранее сообщалось, что 17 ноября мигранты начали массово покидать лагерь, который они разбили вблизи КПП Брузги-Кузница, в сопровождении представителей спецслужб Беларуси.

Но к утру 18 ноября оказалось, что часть мигрантов остается у границы Беларуси с Польшей.

Источник: МИД Великобритании

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