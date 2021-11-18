G7 закликала Білорусь припинити експлуатацію нелегальних мігрантів

Міністри закордонних справ Великої сімки та високий представник Європейського Союзу засудили режим Олександра Лукашенка за організацію незаконної міграції через кордон Білорусі та закликали припинити експлуатацію нелегалів.
Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті МЗС Великої Британії.
– Ці бездушні дії ставлять під загрозу життя людей… Ми закликаємо режим негайно припинити свою агресивну та експлуататорську кампанію, щоб запобігти подальшим смертям і стражданням, – йдеться у тексті повідомлення.
У G7 також заявили про необхідність надати міжнародним організаціям негайний та безперешкодний доступ для доставки гуманітарної допомоги нелегальним мігрантам.
Міністри вважають, що дії білоруського режиму – це спроба відвернути увагу від нехтування міжнародним правом, основними свободами і правами людини, зокрема правами власного народу.
– Ми вітаємо дії Європейського Союзу, який тісно співпрацює з країнами походження та транзиту, щоб покласти край діям режиму Лукашенка. Ми продовжимо працювати разом, щоб притягнути до відповідальності винних та підтримувати громадянське суспільство та права людини у Білорусі, – резюмували у Великій сімці.
Раніше повідомлялось, що 17 листопада мігранти почали масово залишати табір, який вони розбили поблизу КПП Брузги-Кузня, у супроводі білоруських спецслужб.
Проте станом на ранок 18 листопада частина мігрантів залишалась біля кордону Білорусі з Польщею.
Джерело: МЗС Великої Британії
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