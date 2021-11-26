В Евросоюзе согласовали пятый пакет санкций против Беларуси в связи с миграционным кризисом. Их введут в действие на следующей неделе.

Об этом сообщил брюссельский корреспондент Радіо Свобода Рикард Йозвяк.

Он уточнил, что в санкционный список войдут 28 человек и организаций. – Послы ЕС должны получить зеленый свет в среду, 1 декабря, и опубликовать (санкционный пакет, – Ред.) в официальном журнале ЕС на следующий день, – написал Йозвяк у себя в Twitter.

Подтверждения этой информации из других источников пока нет.

Ранее сообщалось, что в Европейском Союзе утвердили критерии новых санкций против лиц и организаций Беларуси, связанных с созданием миграционного кризиса на границе этой страны и Польши.

14 ноября верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель анонсировал введение новых санкций против Беларуси из-за миграционного кризиса.

Источник: Рикард Йозвяк