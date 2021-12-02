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Факты / Мир

Блинкен на встрече с Лавровым поднял вопрос передвижений войск РФ возле Украины

Анастасия Гевко редактор ленты
Ентоні Блінкен

В четверг, 2 декабря, госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

Как уточняется, Блинкен призвал РФ прекратить агрессию и военные передвижения у границы Украины, отвести войска и вернутся к мирному положению. 

– Госсекретарь дал понять, что если Москва выберет путь военной эскалации, Соединенные Штаты и союзники готовы принять серьезные меры, – сказано в сообщении.

Также он потребовал, чтобы Россия соблюдала Минские соглашения и прекратила огонь на Донбассе.

2 декабря на пленарной сессии заседания совета глав МИД стран ОБСЕ в Стокгольме Энтони Блинкен призвал Кремль вернуть силы на мирные позиции и прекратить эскалацию. 

Источник: Госдепартамент США

 

Фото: Getty Images

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