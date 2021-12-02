В четверг, 2 декабря, госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

Как уточняется, Блинкен призвал РФ прекратить агрессию и военные передвижения у границы Украины, отвести войска и вернутся к мирному положению.

– Госсекретарь дал понять, что если Москва выберет путь военной эскалации, Соединенные Штаты и союзники готовы принять серьезные меры, – сказано в сообщении.

Также он потребовал, чтобы Россия соблюдала Минские соглашения и прекратила огонь на Донбассе.

2 декабря на пленарной сессии заседания совета глав МИД стран ОБСЕ в Стокгольме Энтони Блинкен призвал Кремль вернуть силы на мирные позиции и прекратить эскалацию.

Источник: Госдепартамент США