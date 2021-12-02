У четвер, 2 грудня, держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся із главою російського МЗС Сергієм Лавровим.

Як уточнюється, Блінкен закликав РФ припинити агресію та військові пересування біля кордону України, відвести війська та повернуться до мирного стану.

– Держсекретар дав зрозуміти, що якщо Москва обере шлях військової ескалації, Сполучені Штати та союзники готові вжити серйозних заходів, – сказано у повідомленні.

Також він висловив вимогу, щоб Росія дотримувалася Мінських угод та припинила вогонь на Донбасі.

2 грудня на пленарній сесії засідання ради глав МЗС країн ОБСЄ у Стокгольмі Ентоні Блінкен закликав Кремль повернути сили на мирні позиції та припинити ескалацію.

Джерело: Держдепартамент США