Новий канцлер Німеччини Олаф Шольц застеріг Росію від нападу на Україну та повідомив, що Північний потік-2 чекають наслідки у разі вторгнення.

– Ми хочемо, щоб усі поважали цілісність кордонів, – наголосив Шольц, і додав, що ФРН має дуже чітке уявлення з цього питання.

Водночас, він повідомив, що необхідно зробити все, щоб не допустити російського вторгнення в Україну.

– Усі розуміють, що якщо цього не станеться, то й наслідків не буде, – заявив канцлер.

Раніше радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван повідомляв, що у випадку вторгнення Росії в Україну проект Північний потік-2 буде зупинено.

Джерело: Financial Post