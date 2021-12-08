Президент США Джо Байден назвал “неактуальной” идею о применении США военной силы для противодействия российскому вторжению в Украину.
Об этом он заявил 8 декабря в комментарии журналистам.
– Идея, что Соединенные Штаты в одностороннем порядке применят силу для противодействия вторжению России в Украину, сейчас не актуальна, – сообщил Джо Байден.
Президент США подтвердил тезис, сказанный представителем Белого дома 7 декабря о том, что в случае вторжения Россия подвергнется жесткому санкционному давлению.
“The idea the United States will unilaterally use force to confront Russia invading Ukraine is not in the cards right now.” — President Biden pic.twitter.com/htzesIAh3X
— Aaron Rupar (@atrupar) December 8, 2021
Напомним, советник по национальной безопасности США Джейк Салливан на брифинге сообщал, что Соединенные Штаты готовы применить к Российской Федерации такие санкции, которых не было начиная с 2014 года.
Больше о последствиях переговоров США и России для Украины – читайте в материале Фактов ICTV.