Президент США Джо Байден назвал “неактуальной” идею о применении США военной силы для противодействия российскому вторжению в Украину.

Об этом он заявил 8 декабря в комментарии журналистам.

– Идея, что Соединенные Штаты в одностороннем порядке применят силу для противодействия вторжению России в Украину, сейчас не актуальна, – сообщил Джо Байден.

Президент США подтвердил тезис, сказанный представителем Белого дома 7 декабря о том, что в случае вторжения Россия подвергнется жесткому санкционному давлению.

“The idea the United States will unilaterally use force to confront Russia invading Ukraine is not in the cards right now.” — President Biden pic.twitter.com/htzesIAh3X — Aaron Rupar (@atrupar) December 8, 2021

Напомним, советник по национальной безопасности США Джейк Салливан на брифинге сообщал, что Соединенные Штаты готовы применить к Российской Федерации такие санкции, которых не было начиная с 2014 года.

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