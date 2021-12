Президент США Джо Байден назвал “неактуальной” идею о применении США военной силы для противодействия российскому вторжению в Украину.

Об этом он заявил 8 декабря в комментарии журналистам.

Президент США подтвердил тезис, сказанный представителем Белого дома 7 декабря о том, что в случае вторжения Россия подвергнется жесткому санкционному давлению.

“The idea the United States will unilaterally use force to confront Russia invading Ukraine is not in the cards right now.” — President Biden pic.twitter.com/htzesIAh3X

— Aaron Rupar (@atrupar) December 8, 2021