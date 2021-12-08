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Факты / Мир

США не используют военное противодействие вторжению РФ в Украину – Байден

Анастасия Гевко редактор ленты
Джо Байден

Президент США Джо Байден назвал “неактуальной” идею о применении США военной силы для противодействия российскому вторжению в Украину. 

Об этом он заявил 8 декабря в комментарии журналистам.

– Идея, что Соединенные Штаты в одностороннем порядке применят силу для противодействия вторжению России в Украину, сейчас не актуальна, – сообщил Джо Байден.

Президент США подтвердил тезис, сказанный представителем Белого дома 7 декабря о том, что в случае вторжения Россия подвергнется жесткому санкционному давлению.

Напомним, советник по национальной безопасности США Джейк Салливан на брифинге сообщал, что Соединенные Штаты готовы применить к Российской Федерации такие санкции, которых не было начиная с 2014 года.

Больше о последствиях переговоров США и России для Украины – читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Depositphotos

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