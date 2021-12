Президент США Джо Байден назвав “неактуальною” ідею щодо застосування США військової сили для протидії російському вторгненню в Україну.

Про це він заявив 8 грудня у коментарі журналістам.

Президент США підтвердив тезу, сказану представником Білого дому 7 грудня про те, що у разі вторгнення Росія зазнає жорсткого санкційного тиску.

“The idea the United States will unilaterally use force to confront Russia invading Ukraine is not in the cards right now.” — President Biden pic.twitter.com/htzesIAh3X

