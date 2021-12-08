Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Світ

США не використовуватимуть військову протидію вторгненню РФ в Україну – Байден

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Джо Байден

Президент США Джо Байден назвав “неактуальною” ідею щодо застосування США військової сили для протидії російському вторгненню в Україну.

Про це він заявив 8 грудня у коментарі журналістам.

– Ідея, що Сполучені Штати в односторонньому порядку застосують силу для протидії вторгненню Росії в Україну, зараз не актуальна, – повідомив Джо Байден.

Президент США підтвердив тезу, сказану представником Білого дому 7 грудня про те, що у разі вторгнення Росія зазнає жорсткого санкційного тиску.

Нагадаємо, радник із національної безпеки США Джейк Салліван під час брифінгу повідомляв, що Сполучені Штати готові застосувати до Російської Федерації такі санкції, яких не було починаючи з 2014 року.

Більше про наслідки переговорів США та Росії для України – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка