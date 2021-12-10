Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила Россию о том, что ее ждут новые усиленные санкции в случае очередного акта агрессии против Украины.

– Мы ожидаем от России деэскалации и воздержания от какой-либо агрессии против Украины. Иначе ЕС готов не только усилить действующие санкции, но и принять новые, заметные меры, – сообщила она во время брифинга 10 декабря.

Напомним, президент США Джо Байден обсудил наращивание российских войск возле Украины с лидерами стран Восточной Европы.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц также предостерег РФ от нового нападения на Украину и сообщил, что Северный поток-2 ждут последствия в случае вторжения.

Источник: Урсула фон дер Ляйен