Президент США Джо Байден обсудил с лидерами стран Бухарестской девятки наращивание российских войск у границ Украины.

Как известно, в состав Бухарестской девятки (B9) входят страны-члены НАТО из Восточной Европы. По информации пресс-службы Белого дома, переговоры прошли в четверг, 9 декабря.

Во время разговора Джо Байден заверил страны B9 в приверженности США трансатлантической безопасности.

– Лидеры обсудили дестабилизирующее наращивание войск России вдоль границы Украины и потребность в единой, готовой и решительной позиции НАТО относительно коллективной обороны союзников, – говорится в сообщении.

В официальном Twitter-аккаунте Белого дома отмечается, что во время переговоров Джо Байден также рассказал о своем недавнем разговоре с российским лидером Владимиром Путиным.

Упомянули в Белом доме и о переговорах американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским.

– Президент США провел телефонный разговор с президентом Зеленским и подтвердил нашу непреклонную приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины. Он также позвонил лидерам B9, чтобы проинформировать их о своем разговоре с президентом Путиным и подчеркнуть нашу преданность трансатлантической безопасности, — сказано в сообщении.

Today, @POTUS held a call with President Zelenskyy and reaffirmed our unwavering commitment to Ukraine’s sovereignty and territorial integrity. He also called leaders of the B9 to brief them on his call with President Putin and underscore our commitment to Transatlantic security. pic.twitter.com/zHLuuspu0a — The White House (@WhiteHouse) December 9, 2021

Байден заверил лидеров Бухарестской девятки, что США продолжат тесные консультации и координацию действий с трансатлантическими союзниками и партнерами. В Белом доме подчеркнули, что США работают над деэскалацией нынешнего кризиса путем обороны, сдерживания и диалога.

В переговорах приняли участие: президент Болгарии Румен Радев, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, президент Эстонии Алар Карис, президент Венгрии Янош Адер, лидер Латвии Эгилс Левитс, президент Литвы Гитанас Науседа, лидер Польши Анджей Дуда, президент Румынии Клаус Йоханнис, премьер Словакии Эдуард Хегер.

9 декабря состоялся разговор между президентом США Джо Байденом и лидером Украины Владимиром Зеленским. Он длился полтора часа.

Во время разговора Байден подтвердил приверженность США принципу, что без Украины не может быть никаких решений относительно нее. Кроме того, озвучивалась информация, что президент Владимир Зеленский готов к прямым переговорам с главой РФ Владимиром Путиным.

Источник: Белый дом

Фото: Белый дом