Президент США Джо Байден обсудил с лидерами стран Бухарестской девятки наращивание российских войск у границ Украины.

Как известно, в состав Бухарестской девятки (B9) входят страны-члены НАТО из Восточной Европы. По информации пресс-службы Белого дома, переговоры прошли в четверг, 9 декабря.

Во время разговора Джо Байден заверил страны B9 в приверженности США трансатлантической безопасности.

В официальном Twitter-аккаунте Белого дома отмечается, что во время переговоров Джо Байден также рассказал о своем недавнем разговоре с российским лидером Владимиром Путиным.

Упомянули в Белом доме и о переговорах американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Today, @POTUS held a call with President Zelenskyy and reaffirmed our unwavering commitment to Ukraine’s sovereignty and territorial integrity. He also called leaders of the B9 to brief them on his call with President Putin and underscore our commitment to Transatlantic security. pic.twitter.com/zHLuuspu0a

— The White House (@WhiteHouse) December 9, 2021