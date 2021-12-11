По словам советника главы ОПУ Алексея Арестовича США де-факто присоединились к Нормандскому формату и стали активным игроком в сфере мирного урегулирования ситуации на Донбассе.

– И самая главная новость – можно сказать, что США стали активным игроком в сфере мирного урегулирования в Украине, вооруженного конфликта в Украине. То есть, они стали этим игроком, – заявил Арестович.

На уточняющий вопрос журналиста о том, возможно ли присоединение США к Нормандскому формату, он сказал, что это уже “фактически произошло”.

– Де-факто. Теперь будет найдена формула или форма, в которой это будет происходить так или иначе. И даже россияне не возражают. Мы видим оговорки их, министра иностранных дел, их официальных лиц, они говорят: да, мы тоже не возражаем, чтобы США (присоединились, – Ред.), – сообщил Алексей Арестович.

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Фото: Алексей Арестович