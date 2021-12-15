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Факты / Мир

Катастрофа для всего мира: Борис Джонсон высказался о вторжении РФ в Украину

Анастасия Гевко редактор ленты
Борис Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что повторное военное вторжение России в Украину будет катастрофой для всего мира.

Об этом он сказал 15 декабря во время дебатов в британском парламенте.

– Я считаю, что любые подобные действия будут катастрофическими не только для России и Украины, но и для всего мира, – сообщил Джонсон.

Он подчеркнул, что также сказал президенту РФ Владимиру Путину в понедельник, 13 декабря, что думает, что все в G7 и в более широком смысле согласны с тем, что, если Россия “будет настолько опрометчивой и безумной”, чтобы решиться на еще одно вторжение на суверенную территорию Украины, будет введен чрезвычайно жесткий пакет экономических санкций. 

– Великобританией и нашими друзьями по всему миру. Конечно, будет поддержка Украины, и неизбежно будет наращивание сил НАТО в периферийных регионах, – добавил он.

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Источник: парламент Великобритании

Фото: Getty Images

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