Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що повторне воєнне вторгнення Росії в Україну буде катастрофою для всього світу.

Про це він сказав 15 грудня під час дебатів у британському парламенті.

– Я вважаю, що будь-які подібні дії будуть катастрофічними не лише для Росії та України, а й для всього світу, – повідомив Джонсон.

Він підкреслив, що також сказав президенту РФ Володимиру Путіну в понеділок, 13 грудня, що думає, що всі в G7 і в більш широкому розумінні згодні з тим, що якщо Росія “буде настільки необачною і шаленою”, щоб зважитися на ще одне вторгнення на суверенну територію України буде запроваджено надзвичайно жорсткий пакет економічних санкцій.

– Великою Британією та нашими друзями по всьому світу. Звісно, ​​буде підтримка України, і неминуче буде нарощування сил НАТО у периферійних регіонах, – додав він.

Джерело: парламент Великої Британії