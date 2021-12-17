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Партия Меркель избрала нового лидера: им стал юрист и экс-глава парламентской группы ХДС

Анастасия Гевко редактор ленты
Партия Меркель избрала нового лидера: им стал юрист и экс-глава парламентской группы ХДС

Партия Христианско-демократический союз (ХДС), ныне находящаяся в оппозиции после 16 лет правления во главе с Ангелой Меркель, определилась со своим новым лидером.

После поражения на федеральных выборах ХДС впервые в истории провела своеобразный референдум по выбору нового главы.

В нем предложили поучаствовать 400 тысячам человек.

В результате с 62,1% голосов победил корпоративный юрист и бывший глава парламентской группы партии Фридрих Мерц. 

Его считают оппонентом и критиком Ангелы Меркель.

Мерц победил конкурентов, среди которых – Норберт Реттген с 25,8% голосов и Хельге Браун с 12,1%. 

Явка на этом референдуме составила около 64%, что считается сравнительно высоким уровнем.

Люди голосовали по почте и в цифровом варианте.

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Источник: Spiegel

Фото: Getty Images

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