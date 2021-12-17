Партия Христианско-демократический союз (ХДС), ныне находящаяся в оппозиции после 16 лет правления во главе с Ангелой Меркель, определилась со своим новым лидером.

После поражения на федеральных выборах ХДС впервые в истории провела своеобразный референдум по выбору нового главы.

В нем предложили поучаствовать 400 тысячам человек.

В результате с 62,1% голосов победил корпоративный юрист и бывший глава парламентской группы партии Фридрих Мерц.

Его считают оппонентом и критиком Ангелы Меркель.

Мерц победил конкурентов, среди которых – Норберт Реттген с 25,8% голосов и Хельге Браун с 12,1%.

Явка на этом референдуме составила около 64%, что считается сравнительно высоким уровнем.

Люди голосовали по почте и в цифровом варианте.