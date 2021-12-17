Партія екс-канцлера ФРН Ангели Меркель, Християнсько-демократична спілка (ХДС), визначилася зі своїм новим лідером.
Після поразки на федеральних виборах ХДС пішла в опозицію і вперше в історії провела своєрідний референдум з вибору нового глави.
У ньому запропонували взяти участь 400 тисячам людей.
У результаті з 62,1% голосів переміг корпоративний юрист та колишній голова парламентської групи партії Фрідріх Мерц.
Його вважають опонентом та критиком Ангели Меркель.
Мерц переміг конкурентів, серед яких були Норберт Реттген з 25,8% голосів і Хельге Браун з 12,1%.
Явка на цьому референдумі становила близько 64%, що вважається порівняно високим рівнем.
Люди голосували поштою та у цифровому варіанті.