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Партія Меркель обрала нового лідера: ним став юрист та екс-голова парламентської групи ХДС

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Партія Меркель обрала нового лідера: ним став юрист та екс-голова парламентської групи ХДС

Партія екс-канцлера ФРН Ангели Меркель, Християнсько-демократична спілка (ХДС), визначилася зі своїм новим лідером.

Після поразки на федеральних виборах ХДС пішла в опозицію і вперше в історії провела своєрідний референдум з вибору нового глави.

У ньому запропонували взяти участь 400 тисячам людей.

У результаті з 62,1% голосів переміг корпоративний юрист та колишній голова парламентської групи партії Фрідріх Мерц.

Його вважають опонентом та критиком Ангели Меркель.

Мерц переміг конкурентів, серед яких були Норберт Реттген з 25,8% голосів і Хельге Браун з 12,1%.

Явка на цьому референдумі становила близько 64%, що вважається порівняно високим рівнем.

Люди голосували поштою та у цифровому варіанті.

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Джерело: Spiegel

Фото: Getty Images

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