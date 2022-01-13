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Шольц анонсував зустріч нормандської четвірки

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Олаф Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час брифінгу з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте повідомив, що найближчим часом відбудеться зустріч нормандської четвірки.

При цьому точної дати він не назвав.

Олаф Шольц також наголосив на важливості переговорів між Сполученими Штатами та Російською Федерацією.

За словами німецького канцлера, Німеччина вітає те, що незабаром відбудеться зустріч представників Нормандського формату.

Шольц анонсував підготовчі переговори напередодні цієї зустрічі.

– Ми також намагаємося активізувати нормандський формат. Ми з французьким президентом неодноразово намагалися зрушити з місця цей формат, – заявив канцлер ФРН.

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Джерело: РБК-Україна

Фото: Getty Images

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