Попытка возобновить нормандский формат: в Киеве состоялись важные переговоры

Очередная попытка обновить нормандский формат – вечером 10 января в Киеве прошла встреча на уровне советников лидеров государств.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел переговоры с прибывшим в Украину с визитом советником канцлера Германии по вопросам внешней политики Йенсом Плэтнером и дипломатическим советником Президента Франции Эммануэлем Бонном.

От России никого не было. О результате разговора пока ничего не известно.

В последний раз нормандская четверка встречалась в Париже. В формате видеоконференции лидеры Украины, Франции, Германии и России общались в ноябре 2020 года.

В конце декабря 2021 года в Германии заявили о готовности к переговорам с РФ в любом формате, чтобы обсудить российскую эскалацию на украинском госгранице.

В то же время в немецком правительстве подчеркнули, что самым приоритетным остается нормандский формат.

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