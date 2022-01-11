Попытка возобновить нормандский формат: в Киеве состоялись важные переговоры
Очередная попытка обновить нормандский формат – вечером 10 января в Киеве прошла встреча на уровне советников лидеров государств.
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел переговоры с прибывшим в Украину с визитом советником канцлера Германии по вопросам внешней политики Йенсом Плэтнером и дипломатическим советником Президента Франции Эммануэлем Бонном.
От России никого не было. О результате разговора пока ничего не известно.
В последний раз нормандская четверка встречалась в Париже. В формате видеоконференции лидеры Украины, Франции, Германии и России общались в ноябре 2020 года.
В конце декабря 2021 года в Германии заявили о готовности к переговорам с РФ в любом формате, чтобы обсудить российскую эскалацию на украинском госгранице.
В то же время в немецком правительстве подчеркнули, что самым приоритетным остается нормандский формат.