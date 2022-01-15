Казахстан: власти назвали число погибших и пострадавших в результате протестов

В ходе протестов в Казахстане по предварительным данным погибло по меньшей мере 225 человек, еще 4578 – пострадали.

Об этом со ссылкой на Генпрокуратуру страны сообщают местные СМИ.

Начальник службы уголовного преследования Серик Шалабаев уточнил, что среди погибших – в основном участники акций протестов и мирные жители, и 19 человек – это полицейские и военные.

Он также заявил, что по состоянию на 15 января известно о 4578 потерпевших, из них 4353 были ранены.

Напомним, в начале января 2022 года в Казахстане прошли массовые акции протеста.

Они начались из-за резкого повышения цен на автогаз вдвое, но довольно быстро преобрели политический характер.

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Источник: Казинформ, orda_kz