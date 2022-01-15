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Казахстан: влада назвала кількість загиблих та постраждалих внаслідок протестів

Анастасія Гевко редакторка стрічки
протести у Казахстані

У ході протестів у Казахстані, за попередніми, даними загинуло щонайменше 225 людей, ще 4578 – постраждали.

Про це із посиланням на Генпрокуратуру країни повідомляють місцеві ЗМІ.

Начальник служби кримінального переслідування Серік Шалабаєв уточнив, що серед загиблих – переважно учасники акцій протестів та мирні жителі, і 19 осіб – це поліцейські та військові.

Він також заявив, що станом на 15 січня відомо про 4578 потерпілих, з них 4353 було поранено.

Нагадаємо, на початку січня 2022 року у Казахстані пройшли масові акції протесту.

Вони почалися через різке підвищення цін на автогаз вдвічі, але досить швидко набули політичного характеру.

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Джерело: Казинформ, orda_kz

Фото: Ateo

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