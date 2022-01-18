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Факты / Мир

Боррель заявил об угрозе фактического присоединения ОРДЛО к России

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
Жозеп Боррель

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики Жозеп Боррель обеспокоен ситуацией, сложившейся на территории временно неподконтрольных Украине отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Он считает, что существует угроза их фактического присоединения к России. Об этом дипломат заявил сегодня на заседании Европарламента в Страсбурге.

По словам Борреля, районы на востоке Украины, которые контролируют пророссийские сепаратисты, “все дальше и дальше отдаляются от Украины, становясь “все ближе и ближе к России”.

Поэтому дипломат опасается, что существует риск постепенного фактического присоединения этих территорий Донбасса к России. Также Жозеп Боррель в который раз предупредил РФ о последствиях в случае военной агрессии против Украины.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия продолжает проводить активную кампанию по паспортизации населения на временно оккупированных территориях Донбасса.

По его мнению, Москва таким образом стремится создать повод для эскалации под видом якобы “защиты российских граждан”.

Источник: Euractiv

Фото: Getty Images

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