Боррель заявив про загрозу фактичного приєднання ОРДЛО до Росії

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики Жозеп Боррель стурбований ситуацією, яка склася на території тимчасово непідконтрольних Україні окремимих районів Донецької та Луганської областей.

Він вважає, що є загроза їхнього фактичного приєднання до Росії. Про це дипломат заявив на засіданні Європарламенту в Страсбурзі.

За словами Борреля, райони на сході України, які наразі контролюють проросійські сепаратисти, “все далі й далі віддаляються від України, стаючи “все ближче й ближче до Росії”.

Тому дипломат побоюється, що є ризик поступового фактичного приєднання цих територій Донбасу до Росії. Також Жозеп Боррель вкотре попередив РФ про наслідки у разі військової агресії проти України.

Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія продовжує проводити активну кампанію з паспортизації населення на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

На його думку, Москва у такий спосіб прагне створити привід для ескалації під виглядом начебто “захисту російських громадян”.

Джерело: Euractiv