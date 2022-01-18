Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия продолжает проводить активную кампанию по паспортизации населения на временно оккупированных территориях Донбасса.

Об этом глава государства сказал на встрече с двухпартийной делегацией Конгресса США, в состав которой вошли сенаторы Роберт Портман, Крис Мерфи, Джин Шахин, Эми Клобучар, Ричард Блюменталь и Роджер Викер.

Зеленский назвал очень важной для украинцев поддержку со стороны США.

— Это свидетельствует о неизменной двухпалатной, двухпартийной поддержке нашего государства, а также его суверенитете, территориальной целостности, — сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина получает действенную помощь в сфере безопасности во время агрессии со стороны России.

По словам президента Украины, РФ продолжает активную кампанию по паспортизации населения на временно оккупированных территориях Донбасса. По его мнению, Москва таким образом стремится создать повод для эскалации под предлогом “защиты российских граждан”.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Россия лжет о якобы агрессии НАТО. Это делают, чтобы оправдать военные действия вокруг Украины и ее территории.