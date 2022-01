Новым президентом Европейского парламента избрали Роберту Метсолу – представительницу Мальты, депутата от группы европейских народников.

Ранее Метсола занимала должность первого вице-президента Европарламента. После преждевременной смерти предыдущего президента этой институции Давида Сассоли она исполняла его обязанности.

43-летняя Роберта Метсола стала третьей женщиной, которая возглавила Европейский парламент после Симоны Уэйл (занимала должность с 1979 по 1982 год) и Николь Фонтейн (занимала должность с 1999 по 2002 год). За нее проголосовали 458 депутатов из необходимых 309 голосов.

#BREAKING The European Parliament has voted conservative lawmaker Roberta Metsola of Malta as its new president with a clear majority of 458 out of 616 ballots cast pic.twitter.com/05roLhFs5m

— dpa news agency (@dpa_intl) January 18, 2022