Новым президентом Европейского парламента избрали Роберту Метсолу – представительницу Мальты, депутата от группы европейских народников.

Ранее Метсола занимала должность первого вице-президента Европарламента. После преждевременной смерти предыдущего президента этой институции Давида Сассоли она исполняла его обязанности.

43-летняя Роберта Метсола стала третьей женщиной, которая возглавила Европейский парламент после Симоны Уэйл (занимала должность с 1979 по 1982 год) и Николь Фонтейн (занимала должность с 1999 по 2002 год). За нее проголосовали 458 депутатов из необходимых 309 голосов.

#BREAKING The European Parliament has voted conservative lawmaker Roberta Metsola of Malta as its new president with a clear majority of 458 out of 616 ballots cast pic.twitter.com/05roLhFs5m — dpa news agency (@dpa_intl) January 18, 2022

Результаты тайного голосования, которое состоялось во вторник, объявил вице-президент Педро Перейра.

Мандат действующего Европейского парламента рассчитан на период с 2019 по 2024 год. Первую половину – два с половиной года – президентом является представитель одной из наибольших политических групп, вторую – другой наибольшей политической группы. Традиционно этот период делят социалисты и европейские народники.

Предыдущий глава Европейского парламента Давид Сассоли умер в ночь на 11 января. Он находился в одной из больниц в Италии с 26 декабря. Причиной госпитализации стало серьезное осложнение из-за нарушения функции иммунной системы. Давиду Сассоли было 65 лет.