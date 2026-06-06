Минувшей ночью украинские войска ударили беспилотниками по арсеналам военно-морского флота РФ, базе в районе Кронштадта, а также по нефтебазе в Краснодарском крае.

Об этом в субботу, 6 июня, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Удары по объектам РФ 6 июня: что известно

По словам Владимира Зеленского, минувшей ночью украинские дроны преодолели около 1 тыс. км и достигли района Санкт-Петербурга, где были поражены российские арсеналы ВМФ и база в Кронштадте.

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Также, как сообщил глава государства, еще одна группа беспилотников нанесла удар на расстоянии примерно 500 км в направлении Краснодарского края, где была атакована нефтяная инфраструктура.

It is time to end this war. But Russia’s ruler wants to keep fighting. That is why Ukrainian sanctions against this aggression are working. Last night, our drones covered a distance of about 1,000 kilometers to the St. Petersburg region – to the enemy navy’s arsenals and a base… pic.twitter.com/IkdN8UE3QD — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 6, 2026

— Эту войну пора завершать. Но русский руководитель хочет воевать. Поэтому работают украинские санкции за эту агрессию, — отметил Владимир Зеленский.

Он отметил, что операции являлись результатом совместной работы Сил обороны Украины, в частности ВСУ, СБУ и ГУР.

Президент Украины также подчеркнул, что такие действия являются ответом на продолжающуюся российскую агрессию и удары по украинской территории, отметив, что любые проявления несправедливости против Украины будут иметь справедливый ответ.

Напомним, в ночь на 6 июня подразделения Deep Strike ССО во взаимодействии с Силами беспилотных систем и СБУ атаковали военно-морскую базу Балтийского флота РФ Кронштадт, находящуюся на расстоянии около 1 тыс. км от государственной границы Украины.

На месте вспыхнул пожар.

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