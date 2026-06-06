Минувшей ночью украинские войска ударили беспилотниками по арсеналам военно-морского флота РФ, базе в районе Кронштадта, а также по нефтебазе в Краснодарском крае.

Об этом в субботу, 6 июня, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Удары по объектам РФ 6 июня: что известно

По словам Владимира Зеленского, минувшей ночью украинские дроны преодолели около 1 тыс. км и достигли района Санкт-Петербурга, где были поражены российские арсеналы ВМФ и база в Кронштадте.

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Также, как сообщил глава государства, еще одна группа беспилотников нанесла удар на расстоянии примерно 500 км в направлении Краснодарского края, где была атакована нефтяная инфраструктура.

— Эту войну пора завершать. Но русский руководитель хочет воевать. Поэтому работают украинские санкции за эту агрессию, — отметил Владимир Зеленский.

Он отметил, что операции являлись результатом совместной работы Сил обороны Украины, в частности ВСУ, СБУ и ГУР.

Президент Украины также подчеркнул, что такие действия являются ответом на продолжающуюся российскую агрессию и удары по украинской территории, отметив, что любые проявления несправедливости против Украины будут иметь справедливый ответ.

Напомним, в ночь на 6 июня подразделения Deep Strike ССО во взаимодействии с Силами беспилотных систем и СБУ атаковали военно-морскую базу Балтийского флота РФ Кронштадт, находящуюся на расстоянии около 1 тыс. км от государственной границы Украины.

На месте вспыхнул пожар.

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