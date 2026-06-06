Отказ президента РФ от предложения по прямым мирным переговорам лишь ухудшит ситуацию для России и усугубит международное давление на нее.

Об этом сообщил Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Сибига об отказе РФ от переговоров

По словам главы МИД, решение российского руководства не соглашаться на переговоры с Украиной лишает Москву возможности выйти из войны, которую он назвал провальной.

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Сибига подчеркнул, что в дальнейшем для России будут расти потери на поле боя, а также будет усиливаться экономическое давление — включая риск рецессии, инфляции и рост налоговой нагрузки на население.

Он также заявил, что украинские дальнобойные удары будут продолжать расширять географию, а ни один регион России не защищен от последствий войны.

Отдельно министр подчеркнул, что будет усиливаться международное давление на Россию.

— Международное давление не ослабнет. Оно будет только усиливаться. Включая использование замороженных активов, запреты на поездки и неотвратимую ответственность за преступления. И все это потому, что фанатик в Кремле хочет остаться у власти любой ценой и готов пожертвовать будущим своей страны и убить миллионы людей за свои безумные заблуждения.

По мнению Сибиги, отказ Кремля от мира объясняется нежеланием признавать невозможность достижения военных целей в Украине.

Он также добавил, что Россия в любом случае будет вынуждена согласиться на дипломатическое урегулирование, однако условия для нее со временем будут только ухудшаться.

Напомним, 4 июня президент Украины Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо Путину с предложением провести личную встречу для обсуждения завершения войны.

Он заявил, что Украина готова к полному прекращению огня на период переговоров с Россией и предложил провести масштабный обмен пленными по формуле “всех на всех” и вернуть Украине гражданских и депортированных детей.

Однако президент РФ заявил, что не видит смысла во встрече и отметил, что письмо содержит “элементы хамства”.

После этого Владимир Зеленский подчеркнул, что российская сторона не стремится завершать войну и назвал ответ российского диктатора слабым.

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