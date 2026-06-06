Страны НАТО обсуждают новое обязательство по военному финансированию Украины на сумму €70 млрд, которое могут представить во время саммита блока в Анкаре в следующем месяце.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на четырех дипломатов НАТО.

Новый механизм поддержки Украины от НАТО

По информации издания, предложение о новом механизме поддержки Украины Германия распространила среди союзников в прошлом месяце.

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По словам дипломатов, оно предусматривает создание нового механизма для повышения прозрачности финансирования Украины.

— Ключевым является твердое обязательство, принятое в Анкаре, о продолжении критически важной поддержки Украины на устойчивой и справедливой основе, — заявил пятый высокопоставленный дипломат НАТО.

По словам двух дипломатов, предложенная сумма не будет состоять полностью из нового финансирования.

Согласно предложению, €30 млрд могут быть учтены в рамках уже согласованного двухлетнего кредита Европейского Союза для Украины на €90 млрд.

Еще €40 млрд могут сформировать из двусторонних обязательств союзников.

— Это естественно, учитывая тот факт, что большинство союзников НАТО также являются (членами — Ред.) ЕС. Было бы несправедливо, если бы их дважды призывали к участию в обороне, — сказал шестой высокопоставленный дипломат НАТО.

В то же время часть союзников выражает беспокойство, что доступность средств ЕС может повлиять на уровень отдельной двусторонней поддержки.

— Сейчас важно, чтобы особенно европейские страны не рассматривали этот заем в размере €90 млрд как нечто, что заменит двустороннюю поддержку, — заявила министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стеренгард изданию Politico в конце прошлого месяца.

Чиновник НАТО, который говорил от имени блока, сообщил изданию, что сейчас продолжаются обсуждения, как продолжить поддержку Украины со стороны НАТО и обеспечить справедливое распределение обязательств.

В то же время, по словам дипломатов, обсуждения находятся на ранней стадии. Встреча министров обороны НАТО в этом месяце может стать возможностью для достижения договоренности.

Посол Украины в НАТО Алена Гетьманчук отметила, что любые новые обязательства должны учитывать первоочередные потребности Украины.

— Пока для Украины не станут доступными эффективные гарантии безопасности, мы можем полагаться только на финансовые гарантии, предоставленные нашими партнерами, — сказала она.

Ранее глава Миссии Украины при НАТО Алена Гетьманчук сообщала, что страны-члены обсуждали различные варианты закрепления помощи Украине, в частности предложение генерального секретаря НАТО Марка Рютте о направлении 0,25% ВВП на поддержку Киева.

По ее словам, часть союзников поддержала такой подход, однако отдельные государства выступили за более гибкий формат без фиксированных финансовых обязательств.

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Маргус Тсахкна

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