НАТО обсуждает новое обязательство по военной поддержке Украины на €70 млрд — Politico
- В НАТО обсуждают поддержку Украины на €70 млрд.
- Инициативу, по данным Politico, предложила Германия.
- Часть средств может учитывать уже согласованный механизм ЕС.
Страны НАТО обсуждают новое обязательство по военному финансированию Украины на сумму €70 млрд, которое могут представить во время саммита блока в Анкаре в следующем месяце.
Об этом сообщает Politico со ссылкой на четырех дипломатов НАТО.
Новый механизм поддержки Украины от НАТО
По информации издания, предложение о новом механизме поддержки Украины Германия распространила среди союзников в прошлом месяце.
По словам дипломатов, оно предусматривает создание нового механизма для повышения прозрачности финансирования Украины.
— Ключевым является твердое обязательство, принятое в Анкаре, о продолжении критически важной поддержки Украины на устойчивой и справедливой основе, — заявил пятый высокопоставленный дипломат НАТО.
По словам двух дипломатов, предложенная сумма не будет состоять полностью из нового финансирования.
Согласно предложению, €30 млрд могут быть учтены в рамках уже согласованного двухлетнего кредита Европейского Союза для Украины на €90 млрд.
Еще €40 млрд могут сформировать из двусторонних обязательств союзников.
— Это естественно, учитывая тот факт, что большинство союзников НАТО также являются (членами — Ред.) ЕС. Было бы несправедливо, если бы их дважды призывали к участию в обороне, — сказал шестой высокопоставленный дипломат НАТО.
В то же время часть союзников выражает беспокойство, что доступность средств ЕС может повлиять на уровень отдельной двусторонней поддержки.
— Сейчас важно, чтобы особенно европейские страны не рассматривали этот заем в размере €90 млрд как нечто, что заменит двустороннюю поддержку, — заявила министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стеренгард изданию Politico в конце прошлого месяца.
Чиновник НАТО, который говорил от имени блока, сообщил изданию, что сейчас продолжаются обсуждения, как продолжить поддержку Украины со стороны НАТО и обеспечить справедливое распределение обязательств.
В то же время, по словам дипломатов, обсуждения находятся на ранней стадии. Встреча министров обороны НАТО в этом месяце может стать возможностью для достижения договоренности.
Посол Украины в НАТО Алена Гетьманчук отметила, что любые новые обязательства должны учитывать первоочередные потребности Украины.
— Пока для Украины не станут доступными эффективные гарантии безопасности, мы можем полагаться только на финансовые гарантии, предоставленные нашими партнерами, — сказала она.
Ранее глава Миссии Украины при НАТО Алена Гетьманчук сообщала, что страны-члены обсуждали различные варианты закрепления помощи Украине, в частности предложение генерального секретаря НАТО Марка Рютте о направлении 0,25% ВВП на поддержку Киева.
По ее словам, часть союзников поддержала такой подход, однако отдельные государства выступили за более гибкий формат без фиксированных финансовых обязательств.