В Беларуси самопровозглашенный президент Александр Лукашенко назначил референдум по вопросу внесения изменений и дополнений в конституцию страны на 27 февраля.

Это следует из указа, который он подписал 20 января.

В документе определена формулировка вопроса, который выносят на референдум.

Он будет дословно воспроизведен в бюллетене для голосования:

– Принимаете ли вы изменения и дополнения к конституции Республики Беларусь?

Сами изменения и дополнения сообщаются в файлах, которые прилагаются к указу.

Напомним, в проекте новой белорусской конституции предусмотрели изменения в структуре властей.

Так, выборы президента предлагают проводить каждые пять лет, но при этом одно и то же лицо сможет избираться не более двух сроков.

Данные ограничения начнут действовать после того, как в должность вступит новоизбранный президент.

Это означает, что если Лукашенко победит на выборах, он пробудет на этой должности еще два срока.

Кроме того, на референдум вынесут предложение по созданию нового высшего представительного органа под названием Всебелорусское народное собрание.

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Источник: БЕЛТА