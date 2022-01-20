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Олександр Лукашенко призначив дату референдуму щодо конституції Білорусі

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Лукашенко

У Білорусі самопроголошений президент Олександр Лукашенко призначив референдум щодо внесення змін та доповнень до конституції країни на 27 лютого.

Це випливає із указу, який він підписав 20 січня.

У документі визначено формулювання питання, яке виносять на референдум.

Воно буде дослівно відтворене у бюлетені для голосування:

– Чи приймаєте ви зміни та доповнення до конституції Республіки Білорусь?

Самі зміни та доповнення повідомляються у файлах, що додаються до указу.

Нагадаємо, у проєкті нової білоруської конституції передбачили зміни у структурі влади.

Так, вибори президента пропонують проводити кожні п’ять років, але при цьому одна й та сама особа зможе обиратися не більше двох термінів.

Ці обмеження почнуть діяти після того, як на посаду вступить новообраний президент.

Це означає, що якщо Лукашенко переможе на виборах, він перебуватиме на цій посаді ще два терміни.

Крім того, на референдум винесуть пропозицію щодо створення нового вищого представницького органу під назвою Всебілоруські народні збори.

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Джерело: БЕЛТА

Фото: Getty Images

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