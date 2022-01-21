Блинкен: Украина не в НАТО, но США и Альянс сделают все для ее защиты

США и НАТО готовы продолжить поддерживать Украину на фоне российской угрозы, чтобы обеспечить ее защиту. Об этом сказал американский госсекретарь Энтони Блинкен в Женеве 21 января.

– Украина не является членом НАТО, она не подпадает под наши обязательства по статье 5 (о коллективной защите членов альянса, – Ред.), но мы сделаем все возможное, чтобы защитить ее и предотвратить российскую агрессию, – заявил Блинкен.

Он добавил, что РФ дали ясно понять, что страны Запада продолжат поддерживать Украину.