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Блинкен: Украина не в НАТО, но США и Альянс сделают все для ее защиты

Анастасия Гевко редактор ленты
Блинкен: Украина не в НАТО, но США и Альянс сделают все для ее защиты

США и НАТО готовы продолжить поддерживать Украину на фоне российской угрозы, чтобы обеспечить ее защиту. Об этом сказал американский госсекретарь Энтони Блинкен в Женеве 21 января.

– Украина не является членом НАТО, она не подпадает под наши обязательства по статье 5 (о коллективной защите членов альянса, – Ред.), но мы сделаем все возможное, чтобы защитить ее и предотвратить российскую агрессию, – заявил Блинкен.

Он добавил, что РФ дали ясно понять, что страны Запада продолжат поддерживать Украину.

– Мы работаем над ситуацией в близком контакте с союзниками и четко дали понять России о последствиях в случае новой агрессии против Украины. Это важный компонент сдерживания России. Параллельно мы помогаем Украине, предоставляя оборонное вооружение, союзники и партнеры делают то же самое, – добавил госсекретарь.

Фото: Getty Images

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