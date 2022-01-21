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Блінкен: Україна не в НАТО, але США та Альянс зроблять все для її захисту

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Блінкен: Україна не в НАТО, але США та Альянс зроблять все для її захисту

США та НАТО готові продовжити підтримувати Україну на тлі російської загрози, щоб забезпечити її захист. Про це сказав американський держсекретар Ентоні Блінкен у Женеві 21 січня.

– Україна не є членом НАТО, вона не підпадає під наші зобов’язання за статтею 5 (про колективний захист членів альянсу. – Ред.), але ми зробимо все можливе, щоб захистити її та запобігти російській агресії, – заявив Блінкен.

Він додав, що РФ дали зрозуміти, що країни Заходу продовжать підтримувати Україну.

– Ми працюємо над ситуацією у близькому контакті з союзниками і чітко дали зрозуміти Росії про наслідки у разі нової агресії проти України. Це найважливіший компонент стримування Росії. Паралельно ми допомагаємо Україні, надаючи оборонне озброєння, союзники та партнери роблять те саме, – додав держсекретар.

Фото: Getty Images

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