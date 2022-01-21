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Факты / Мир

Диалог продолжится: США ответят на российские предложения по безопасности

Анастасия Гевко редактор ленты
ентоні блінкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США согласились передать России свой ответ на ее “обеспокоенности”.

Так он ответил на вопрос журналистов о том, будет ли Вашингтон как-то отвечать на предложения РФ по безопасности, часть пунктов которых, в частности, касается Украины.

– Мы договорились о том, что мы передадим России наш ответ на те обеспокоенности, которые были озвучены, поделимся своими обеспокоенностями, изложим наши идеи для дальнейшего рассмотрения и дадим возможность ознакомиться с ними российской стороне. Затем будем решать, как двигаться дальше, – отметил он во время брифинга 21 января.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что США якобы обещали дать письменный ответ по российским предложениям по безопасности.

– На данный момент РФ вовлекается в дипломатический процесс, но одновременно занимается эскалацией ситуации: наращивает военные силы на границе, готовится к агрессивным действиям против Украины. Мы и наши союзники готовы равноценно сделать все, что от нас зависит, чтобы дать понять России, что будет быстрый, жесткий и единый ответ на любую агрессию в сторону Украины, – сказал тем временем Блинкен.

Он уточнил, что речь идет не только собственно о военной интервенции, но и о других инструментах, которые может использовать Россия – таких, как, к примеру, кибератаки.

– На основании того, что мы говорили сегодня, я считаю, что есть все-таки те сферы, в которых на взаимовыгодных условиях мы можем решить некоторые вопросы. Это большая прозрачность в военных действиях, уменьшение риска, контроль за вооружением и другие инструменты построения доверия. Это решит и обеспокоенность России и наши обеспокоенности, – заявил госсекретарь.

Он отметил, что есть вещи, в которых США отступать не намерены. Среди них – фундаментальные принципы: открытые двери НАТО и право каждой страны решать за – Один народ не может просто так менять границы другой страны и влиять силой, заставляя соседей менять свои решения и стремления, – сообщил Блинкен.

Он подчеркнул, что обсуждение этих вопросов пройдет на уровне министров и в случае необходимости к ним подключат президентов двух стран.

Фото: Getty Images

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