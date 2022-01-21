Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США согласились передать России свой ответ на ее “обеспокоенности”.

Так он ответил на вопрос журналистов о том, будет ли Вашингтон как-то отвечать на предложения РФ по безопасности, часть пунктов которых, в частности, касается Украины.

– Мы договорились о том, что мы передадим России наш ответ на те обеспокоенности, которые были озвучены, поделимся своими обеспокоенностями, изложим наши идеи для дальнейшего рассмотрения и дадим возможность ознакомиться с ними российской стороне. Затем будем решать, как двигаться дальше, – отметил он во время брифинга 21 января.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что США якобы обещали дать письменный ответ по российским предложениям по безопасности.

– На данный момент РФ вовлекается в дипломатический процесс, но одновременно занимается эскалацией ситуации: наращивает военные силы на границе, готовится к агрессивным действиям против Украины. Мы и наши союзники готовы равноценно сделать все, что от нас зависит, чтобы дать понять России, что будет быстрый, жесткий и единый ответ на любую агрессию в сторону Украины, – сказал тем временем Блинкен.

Он уточнил, что речь идет не только собственно о военной интервенции, но и о других инструментах, которые может использовать Россия – таких, как, к примеру, кибератаки.

– На основании того, что мы говорили сегодня, я считаю, что есть все-таки те сферы, в которых на взаимовыгодных условиях мы можем решить некоторые вопросы. Это большая прозрачность в военных действиях, уменьшение риска, контроль за вооружением и другие инструменты построения доверия. Это решит и обеспокоенность России и наши обеспокоенности, – заявил госсекретарь.

Он отметил, что есть вещи, в которых США отступать не намерены. Среди них – фундаментальные принципы: открытые двери НАТО и право каждой страны решать за – Один народ не может просто так менять границы другой страны и влиять силой, заставляя соседей менять свои решения и стремления, – сообщил Блинкен.

Он подчеркнул, что обсуждение этих вопросов пройдет на уровне министров и в случае необходимости к ним подключат президентов двух стран.