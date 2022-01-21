Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США погодилися передати Росії свою відповідь на її “стурбованість”.

Так він відповів на запитання журналістів про те, чи Вашингтон якось відповідатиме на пропозиції РФ з безпеки, частина пунктів яких, зокрема, стосується України.

– Ми домовилися про те, що передамо Росії нашу відповідь на ті занепокоєння, які були озвучені, поділимося своїми занепокоєннями, викладемо наші ідеї для подальшого розгляду та дамо можливість ознайомитись із ними російській стороні. Потім вирішуватимемо, як рухатися далі, – зазначив він під час брифінгу 21 січня.

До цього міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров сказав, що США нібито обіцяли дати письмову відповідь щодо російських пропозицій з безпеки.

– Наразі РФ залучається до дипломатичного процесу, але одночасно займається ескалацією ситуації: нарощує військові сили на кордоні, готується до агресивних дій проти України. Ми і наші союзники готові рівноцінно зробити все, що від нас залежить, щоб дати зрозуміти Росії, що буде швидка, жорстка та єдина відповідь на будь-яку агресію у бік України, – сказав тим часом Блінкен.

Він уточнив, що йдеться не лише про власну військову інтервенцію, а й про інші інструменти, які може використовувати Росія – такі як, наприклад, кібератаки.

– На підставі того, що ми говорили сьогодні, я вважаю, що таки є ті сфери, в яких на взаємовигідних умовах ми можемо вирішити деякі питання. Це велика прозорість у військових діях, зменшення ризику, контроль над озброєнням та інші інструменти побудови довіри. Це вирішить і занепокоєння Росії, і наші занепокоєння, – заявив держсекретар.

Він зазначив, що є речі, в яких США відступати не мають наміру. Серед них – фундаментальні принципи: відкриті двері НАТО та право кожної країни вирішувати за себе.

– Один народ не може просто так змінювати межі іншої країни та впливати силою, змушуючи сусідів змінювати свої рішення та прагнення, – повідомив Блінкен.

Він наголосив, що обговорення цих питань пройде на рівні міністрів і у разі потреби до них підключать президентів двох країн.