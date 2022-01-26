В НАТО передали России ответные предложения по безопасности – Столтенберг

В среду, 26 января, Североатлантический альянс передал России свои предложения в ответ на инициативы Кремля по “гарантиям о безопасности”.

Об этом во время пресс-конференции заявил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Он уточнил, что направленные альянсом предложения могут быть полезны не только для НАТО, но и для Российской Федерации.

Среди таких возможностей он назвал призыв возобновить диалог про вопросы разоружения, контроль над вооружениями, размещение ракет, космос и ядерное оружие.

НАТО предлагает Кремлю восстановить миссии в Москве и Брюсселе, установить прямую линию связи и максимально использовать военные контакты для избежания конфликтов.