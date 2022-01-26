У середу, 26 січня, Північноатлантичний альянс передав Росії свої пропозиції у відповідь на ініціативи Кремля щодо “гарантій про безпеку”.

Про це під час пресконференції заявив генсекретар НАТО Єнс Столтенберг.

Він уточнив, що надіслані Альянсом пропозиції можуть бути корисними не тільки для НАТО, а й для Російської Федерації.

Серед таких можливостей він назвав заклик відновити діалог щодо питання роззброєння, контролю над озброєннями, розміщення ракет, про космос та ядерну зброю.

НАТО пропонує Кремлю відновити місії в Москві та Брюсселі, встановити пряму лінію зв’язку та максимально використати військові контакти для уникнення конфліктів.